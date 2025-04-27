CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2013 yılındaki bir televizyon programında söylediği 2023 yılı için öngörüleri yeniden gündem oldu.

AK Parti hükümetini hedef alan Özel, AK Parti'nin 2023'te hükümette olması halinde , kadınların 2023'te yaşam kalitesinin düşeceğini iddia etmişti.

Özel'in 2013'te iddia ettiği "Kadınların 2023'te araba kullanmaya imkanı olacak mı acaba? Kadınların seçme seçilme hakkı olacak mı? İstedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Meclis'te kadın milletvekili olacak mı?" soruları elinde patladı.

Özel'in 2023 tahminleri sosyal medyada alay konusu oldu.