İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2025 Pazar / 29 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li Özel'in ''vizyonu'' yeniden gündemde... ''2023'te kadınlar araba kullanabilecek mi'' demişti
Güncel

CHP'li Özel'in ''vizyonu'' yeniden gündemde... ''2023'te kadınlar araba kullanabilecek mi'' demişti

CHP Genel Başkanı Özel'in 2013 yılında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı sözleri yeniden gündeme geldi. Özel'in AK Parti'nin 2023 vizyonunu eleştirirken kullandığı ifadeler ve Özel'in öngörüleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Haber Merkezi27 Nisan 2025 Pazar 22:07 - Güncelleme:
CHP'li Özel'in ''vizyonu'' yeniden gündemde... ''2023'te kadınlar araba kullanabilecek mi'' demişti
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2013 yılındaki bir televizyon programında söylediği 2023 yılı için öngörüleri yeniden gündem oldu.

AK Parti hükümetini hedef alan Özel, AK Parti'nin 2023'te hükümette olması halinde , kadınların 2023'te yaşam kalitesinin düşeceğini iddia etmişti.

Özel'in 2013'te iddia ettiği "Kadınların 2023'te araba kullanmaya imkanı olacak mı acaba? Kadınların seçme seçilme hakkı olacak mı? İstedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Meclis'te kadın milletvekili olacak mı?" soruları elinde patladı.

Özel'in 2023 tahminleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.