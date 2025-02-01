CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programdaki cezaevleriyle ilgili sözlerine ilişkin "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özkan hakkında, Sözcü TV'de yayınlanan "Başkent Kulisleri" adlı programda "Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği"ne ilişkin söylemi nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu arada söz konusu program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da inceleme başlatılmıştı.



RTÜK'ten Sözcü TV'deki programa inceleme

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