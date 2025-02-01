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Güncel

'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan' CHP'li Özkan hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan' CHP'li Özkan hakkında soruşturma
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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programdaki cezaevleriyle ilgili sözlerine ilişkin "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özkan hakkında, Sözcü TV'de yayınlanan "Başkent Kulisleri" adlı programda "Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği"ne ilişkin söylemi nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu arada söz konusu program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da inceleme başlatılmıştı.

RTÜK'ten Sözcü TV'deki programa inceleme

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