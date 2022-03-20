CHP'li Özkan'dan akla ziyan açıklama: O bir barış insanıdır

20 Mart 2022 Pazar 18:50 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 19:41

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sürekli olarak terör örgütü PKK naraları atan Selahattin Demirtaş hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu gibi Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğini savunan Özkan, "Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır." diye konuştu.

DEMİRTAŞ'IN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SÖYLEMLERİ

Demirtaş, katıldığı bir mitingde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme vaadi vermişti.

Öte yandan Demirtaş, katıldığı bir televizyon programında PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan milletvekilinden hesap soracağını söylemişti.

Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş halihazırda terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunuyor.

DEMİRTAŞ 6-7 EKİM OLAYLARINI NASIL PROVOKE ETMİŞTİ?



HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda. Pek çok suçtan hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, 142 yılla yargılanıyor. Yasin Börü ve 36 insanın vahşice katledildiği 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Demirtaş'ın, 'Haftalardır direnen halkımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz' sözleri hafızalara kazındı.

YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARINA İŞKENCE EDİLDİ

Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi. DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cesedine dahi işkence yapıldı. Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi, 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi. Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi.