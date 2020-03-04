04 Mart 2020 Çarşamba 17:26 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 17:58

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Özkoç, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Haysiyetsiz, Şerefsiz ve Onursuz" gibi alçakça ifadeler kullandı.

MECLİS'TE GERGİNLİK

CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden oldu. TBMM'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özkoç'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yer verildi.

Paylaşımın video eklentisinde Özkoç'un, TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 Sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."