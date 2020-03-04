İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0822
  • EURO
    6,7638
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    110785
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Engin Özkoç'un küstah açıklamalarının ardından Meclis'te yumruklar konuştu
Güncel

Engin Özkoç'un küstah açıklamalarının ardından Meclis'te yumruklar konuştu

Başkan Erdoğan'ın Grup Toplantısı'ndaki konuşmalarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyip Erdoğan'a hakaretler savuran Engin Özkoç, Meclis'te gerginliğe neden oldu. Özkoç'un skandal ifadeleri nedeniyle Meclis'te vekiller birbirine girdi.

HABERİN
VİDEOSU
04 Mart 2020 Çarşamba 17:26 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 17:58

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Özkoç, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Haysiyetsiz, Şerefsiz ve Onursuz" gibi alçakça ifadeler kullandı.

MECLİS'TE GERGİNLİK

CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden oldu. TBMM'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özkoç'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yer verildi.

Paylaşımın video eklentisinde Özkoç'un, TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 Sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

Esed rejimine korku salıyor: 'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu
Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

3 devlet kurumu birleşti
3 devlet kurumu birleşti

3 devlet kurumu birleşti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.