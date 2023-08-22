İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2023 Salı / 6 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1915
  • EURO
    29,6985
  • ALTIN
    1661.2
  • BIST100
    7823.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li Öztrak'ın yalanı ortaya çıktı! Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan belgeli cevap: Tamamen İBB sorumluluğunda
Güncel

CHP'li Öztrak'ın yalanı ortaya çıktı! Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan belgeli cevap: Tamamen İBB sorumluluğunda

İBB binasının önünde biriken çöp yığınlarından Fatih Belediyesi'nin sorumlu olduğunu iddia eden CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a cevap Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan geldi. Turan, söz konusu bölgenin İBB sorumluluğunda olduğunu belgelerle anlattı.

22 Ağustos 2023 Salı 11:57 - Güncelleme:
CHP'li Öztrak'ın yalanı ortaya çıktı! Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan belgeli cevap: Tamamen İBB sorumluluğunda
ABONE OL

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde biriken çöp yığınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Öztrak, belediye önündeki kötü görüntünün sorumlusunun Fatih Belediyesi olduğunu öne sürdü. Öztrak, "Büyükşehir belediye binası Fatih ilçesinde. Çöpleri toplama sorumluluğu da o ilçede AK Partili belediye başkanı tarafından yönetilen Fatih Belediyesi'nde." dedi.

Öztrak bu iddialarına, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Turan, ilgili bölgenin temizliğinin İBB'nin sorumluluğunda olduğunu belgelerle anlattı.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI TURAN BELGELERİYLE CEVAP VERDİ

Turan, şunları söyledi: Burada gösterdiğim evraklar İstanbul Büyükşehir Belediye sitesinden alınmış evraklardır. Bu sitede Fatih İlçesi sınırlarında 24 tane parkın bunların tek tek isim isim yazıyor. Bakın burada da birinci sırada 50'nci yıl parkı var. Bu 50'nci yıl parkı Saraçhane parkı. Bu parkın ve ayrıyeten 24 tane parkın ve bütün Marmara sahiline bakan sahil bandı ve Gülhane Parkı bunların bakım onların ve temizlik işleri tamamen İBB sorumluluğundadır. Ağaç A.Ş personeli uzun zamandır burada bir grev yapıyor. Herhalde bu grevden dolayı buradaki çöp toplamalarında bir sorun oluşmuş olabilir. En azından kamuoyundan, ilgililerden İstanbul hassasiyeti olanlardan özür dilenmesi gerekirken topu hiç sorumluluğu olmayan insanların üzerine atmanın ahlaki olduğu kanaatinde değilim.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.