CHP'li Öztrak'tan EOKA rezaletine skandal savunma: Çok güzel video

CHP 100. yıl için hazırladığı videoda büyük bir skandal imza attı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı söz konusu videoda Kıbrıs'ta Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı devam ederken açıklamada bulunan Öztrak, hafta sonu partilerinin 100. kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladıklarını bildirdi.

FAİK ÖZTRAK: ÇOK GÜZEL VİDEO, DÖRT DÖRTLÜK

"CHP'nin 100. yıl tanıtım videosunda EOKA'lı teröristlerin görüntüsünün olması büyük tepki çekmişti. Bu videoya ilişkin o görüntülere ilişkin bir revize, değişiklik yapılacak mı? sorusu üzerine Öztrak, şunları söyledi:

Arkadaşlar, o videolara baktığınız zaman, Kıbrıs'ın dağlarına nasıl bayrağı diktiğiniz anlatılıyor. Niye revize yapalım? Yani Kıbrıs'ın dağlarına milliyetçiliği yazdığımız videoyu gösteren ve bunun bir parçası olan görüntüleri neden revize edelim? Genel başkan yardımcısı arkadaşımız bununla ilgili açıklamaları zaten yaptı. Gerçekten bakıyorum, karşı tarafın sık sık kullandığı bu filmleri, bu resimleri bizim hazırlamış olduğumuz, çok da güzel, dört dörtlük videoda görünce herhalde büyük bir tepki oluştu. Yani bu niye bizim kullandığımızı bunlar da kullanıyorlar? Kıbrıs'ın dağlarına diktiğimiz o bayrağın, dikilen o bayrağın Cumhuriyet Halk Partisi'nin eseri olduğunu söylüyorlar diye herhalde kıskandılar.

EOKA NEDİR?

1963 yılında Ada'da yaşayan Türklere saldırılar yoğun bir şekilde başladı. 1971 ENOSİS'i gerçekleştirmek EOKA (Ethniki Organosis Kiprion Agoniston) Birliği kuruldu.

EOKA, Yunan ordusundaki Rum bir subay olan; I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı'nda ve komünist karşıtı silahlı mücadelede faaliyet göstermiş Yeoryos Grivas liderliğinde kuruldu ve faaliyet gösterdi. Grivas, Bizans söylencelerinin kahramanı, işgalcileri Bizans topraklarından atmasıyla bilinen Digenis Akritas'a atfen "Digenis" takma adını kullandı. Grivas'tan sonra komuta kademesinin ikinci sırasında, yine Yunan ordusunda subay olan, ancak saha tecrübesi bulunmayan Grigoris Afksentiu vardı.

Filistin'de gerilla yöntemlerini kullanarak İngilizler ile savaşan ve sonunda İngilizlerin Filistin'i terk etmek zorunda bırakan Irgun'u örnek almıştır. Yunan İç Savaşı'nda Yunan komünistlere karşı mücadele eden Grivas, 1951 yılında adada gönüllüler toplayarak Yunanistan'a eğitime götürmüştür. 1954 yılında eğitimi alan savaşçılar ile Kıbrıs'a geri dönmüştür. EOKA 1 Nisan 1955 tarihinde ilk sabotaj eylemini gerçekleştirmiştir.

EOKA 20 Aralık 1963 Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırılar başlattı. Olaylarda toplam 363 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. 174 Kıbrıslı Rum öldürüldü. Başlangıçta 30 Türk Köyü saldırılara maruz kaldı. Toplam ise 103 köye saldırılar düzenlendi.

Köylüler göç etmek zorunda kaldı. Ayvasıl bölgelerinde Türklere yapılan saldırılardan sonran yapılan kazılarda içerisinde 14 günlük bebeğin ve 70lik ihtiyarların bulunduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetlerin bazılarının canlı olarak çukura atıldığı belirlendi. Bu çukurlar 14 Ocak 1964 Birleşmiş Milletler barış gücü tarafından açıldı.

Lefkoşe'nin kumsal kesiminde 11 kişi öldürüldü. Bunlarda 4'ü Kıbrıs Türk kuvvetleri alayında görevli Dr.Bnb Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğuydu. Nihat İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet, çocukları, Kutsi ve Hakan vahşice katledildi. Evden Bnb. Nihat İlhan'ın ailesinden başka ihtiyar ev sahipleri de vardı.

Baskının yapıldığı ev daha sonra 'BARBARLIK MÜZESİ' olarak ziyarete açıldı.