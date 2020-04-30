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Güncel

CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den medya kuruluşlarına skandal sözleşme

CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Türk basın tarihine geçecek skandal bir uygulamaya imza attı. Başkan Köse tarafından hazırlattırılan abonelik sözleşmesine 'kendisini ve belediyeyi eleştirmeme' şeklinde skandal bir madde eklendi.

30 Nisan 2020 Perşembe 09:10 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 09:10
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Anadolu Yayıncılar Birliği Genel Başkanı Sinan Burhan'ın paylaştığı bilgilere göre Başkan Köse tarafından hazırlattırılan abonelik sözleşmesine "kendisini ve belediyeyi eleştirmeme" şeklinde skandal bir madde eklendi.

ELEŞTİREN MEDYA KURULUŞUNUN SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLECEK!

Söz konusu maddeye uymayan yani CHP'li Belediye Başkanı Elif Köse ya da yönettiği belediyeyi eleştiren medya kuruluşlarının abonelik sözleşmeleri iptal edilecek.

Söz konusu skandal madde bir çok gazeteci tarafından basın özgürlüğüne müdahale olarak nitelendirildi.

Anadolu Yayıncılar Birliği Genel Başkanı Sinan Burhan da sosyal medya hesabından bu uygulamaya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Safranbolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Elif Köse,Karabük ve Safranbolu basını için “Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek” sözleşme hazırlattı.Sözleşmede, kendisini eleştirecek gazete ve internet sitelerinin aboneliklerinin kesileceği yer aldı.Nerede basın özgürlüğü?"

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