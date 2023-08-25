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Güncel

CHP'li Sarıgül'den cezaevindeki devlet düşmanlarına ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) cezaevindeki devlet düşmanlarına destek ziyaretleri sürüyor. En son olarak CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ı ve Libya'da görev yaparken hayatını kaybeden MİT mensubunun kimliğini deşifre eden Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etti. Söz konusu ziyaret hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarıgül, 'Yanardağ'ın düşüncelerine katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir konudur. Ama bir gazeteciyi düşüncelerini açıkladı diye hapse atamazsınız.' ifadelerini kullandı.

25 Ağustos 2023 Cuma 00:10 - Güncelleme:
CHP'li Sarıgül'den cezaevindeki devlet düşmanlarına ziyaret
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CHP yandaşı olarak tanınan gazeteci Merdan Yanardağ, yayın yönetmeni olduğu Tele 1'in canlı yayınında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsetmişti. Skandal gelişme sonrası hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, tutuklanarak cezaevine yollanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın sözlerinin montajlandığını iddia edip, "Ülkemiz adına utanç vericidir, bu yanlıştan derhal dönülmeli." demişti

CHP'Lİ SARIGÜL ZİYARETİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle tutuklanan Yanardağ'ı, Libya'da görev yaparken hayatını kaybeden MİT mensubunun kimliğini deşifre eden Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarıgül, "Bugün Barış Pehlivan'ı ve Merdan Yanardağ ziyaret ettim. Barış Pehlivan'ın cezaevinde kalması hak ihlalidir, gözdağı verme çabasından başka izahı yoktur. Ama bu çaba beyhude bir çabadır. Yanardağ'ı Kendisini uzun yıllardır tanırım, toprağına, vatanına, bayrağına bağlıdır. Merdan Yanardağ'dan terörist çıkmaz. Terörü de övmez. Merdan Yanardağ'ın düşüncelerine katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir konudur. Ama bir gazeteciyi düşüncelerini açıkladı diye hapse atamazsınız." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Merdan Yanardağ'ı, Barış Pehlivan'ı ve Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etmişti.

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