Milas'ta, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi, CHP ve ortakları tarafından provokasyon malzemesi olarak kullanıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu sözde çevreci grup, bölgeye giderek eylem başlattı. CHP heyetiyle bölgeye giden Kılıçdaroğlu, umduğunu bulamayıp eylemcilerin hedefi haline gelirken; CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Akbelen'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Olayı gören başka bir eylemci Sarıgül'e, 'Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu' şeklinde tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkileri üzerine Sarıgül alandan ayrıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ve kendisine yöneltilen tepkileri görmezden gelen Sarıgül, paylaştığı videoda, "Bu ağaçları keseceğinize beni kesin" diyerek algı operasyonuna girişti.

DÜN PROVOKASYON BUGÜN TATİL

Mustafa Sarıgül, bugün sosyal medyadan paylaştığı videoyla maskesini düşürerek meselenin ağaç olmadığını resmen itiraf etti.

TikTok hesabından paylaşım yapan CHP vekili, "Evet, günaydın. Bugün birazcık mola verdik. Şöyle size bir göstereyim. Bilin bakalım burası neresi?" diyerek deniz kenarındaki tatilini takipçilerine aktardı.