CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine terörün yanında! 'Bu karardan geri dönülmeli'

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CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek güvenli bir bölge oluşturmak için başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti. Tanrukulu, 'Umarım bu karardan geri dönülür.' dedi.

  • star.com.tr
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Suriye'den gelen milyonlarca mazluma dil, din etnik köken gözetmeksizin kucak açan Türkiye, her türlü terör oluşumuna karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.
 
Bu çalışmalar kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör örgütleri DEAŞ YPG/PKK'dan temizlenen bölgeler huzura kavuşturulurken, bu bölgelerde toprakların asıl sahibi Suriye halkının geri dönmesi için uygun ortam hazırlandı.
 
Yine sınırımızdaki terör yuvlanmalarının temizlenmesi, olası göç dalgalarının önüne geçilmesi ve savaştan yorgun düşen halkın huzur içinde yaşaması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, terör ve terörist savunucusu CHP'li Tanrıkulu yine operasyona karşı çıktı.
 
Terörist cenazelerinde ağladığı görüntülerle bilinen Tanrıkulu, telefonla bağlandığı canlı yayın programında Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı.
 
Tüm Türkiye Mehmetçik'in arkasında tek yürek olmuşken, teröristler yerine sürekli 'halk' diyerek provakatörlük yapan Tanrıkulu, ''Bana göre yanlış olan bu karardan geri dönülür.'' dedi.
 
Suriye'de çocuk, kadın demeden yüz binlerce masumu katleden Esed rejimine ve bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya tek söz etmeyen Tanrıkulu, ''Suriye'de savaş ve şiddet politikası yerine diyalog ve diplomasi olmalıydı.'' dedi.
 
CHP'li vekil sırf kendine muhalefet eden 300 bin Kürt'ü bölgeden süren, çocuklarını zorla silah altına alan terör örgütü YPG/PKK'ya da tek kelime etmedi.
 
Tanrukulu, daha önceki açıklamalarında da teröristler yerine 'Kürtler, halklar'' gibi ifadeler kullanarak, Türkiye'nin haklı mücadelesini manipüle etmeye çalıştı.
 
HEP TERÖRÜN YANINDA
 
CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Aynel Arab'da (Kobani) öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ''bebek katili'' ilan ederek kime karşı cephe aldığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak teröristlerin annesiyle birlikte şehit ettiği 11 aylık bebek için ''kınıyorum'' diyen Tanrıkulu, PKK'nın adını anmamıştı.
 
 
Yine terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanımını tartışmaya açan Tanrıkulu, PKK'lı diye pikniğe giden vatandaşların öldürüldüğü yalanına imza atmıştı.

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