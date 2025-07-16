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  • CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
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CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı

CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

İHA16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
  • Özgür Kabadayı
  • Şile Belediye Başkanı
  • Görevden Uzaklaştırma

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