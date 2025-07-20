"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla 10 Temmuz'da gözaltına alınan CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliden, Başkan Kabadayı ile eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Belediye Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan tutuklandı.

İş adamlarının ruhsat alabilmek için ne gibi tarifelere maruz bırakıldığına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

BİLGİ İŞLEM ODASI YAP RUHSATI AL

Şile'de 5 bin metrekarelik bir arazide dükkan ve ofis projeleri olduğunu belirten iş adamı Yasin B., Aralık 2024'te bir projenin harçlarını yatırıp ruhsat işlemlerine başvurduklarını söyledi. O günden beri ruhsatlarının bir türlü verilmediğini dile getiren iş adamı, "Hızır isimli mimarlık ofisi sahibi, belediyedeki işlemlerimizi takip ediyordu. Kendisine ruhsat için ne kadar bekleyeceğimizi sordum. Ardından Hızır bey, belediye başkan yardımcısı ve ruhsat müdürü ile görüştüğünü, ruhsat için belediyeye bilgi işlem odası yaptırmamız gerektiğini söyledi" dedi.

"EVİME Mİ İSTİYORUM BELEDİYEYE İSTİYORUM"

Bu talebi maliyeti yüksek olacağı için altından kalkamayacaklarını söylediğini dile getiren iş adamı, "Bunun üzerine Şile Belediye Başkan yardımcısı Tuncay'ın yanına gittim. Büro için bunun altından kalkamayacağımızı söyledim. O da, 'Ben kendi evime mi istiyorum. Belediyeye istiyorum' dedi. Makul bir talep olursa yapabileceğimizi söyledim. Bize liste verirseniz gücümüz nispetinde elimizden geleni yaparız dedim. Bunun üzerine bana 'Listeyi siz alırsınız' diyerek başından savarak gönderdi" diye konuştu.

2.5 MİLYON BAĞIŞ VE 500 BİN LİRALIK MARKET KARTI İSTEDİLER

Devamında ise kendisine telefon gelerek dosyalarının imzalandığını söylendiğini aktaran iş adamı ifadesini şöyle sürdürdü: "Bizim her şeyimiz onaylanmıştı. Bilgi işlem odasının yapımını kabul etmeyince, evrakımız imzadan aşağıya iade edildi. Ruhsat müdürü Evren, bizim Hızır'ı arayarak, 2.5 milyon lira resmi bağış. 500 bin lira da market hediye kartı istediklerini, bunlar olursa ruhsatın çıkacağını söyledi. Biz de market kartlarını aldık. Faturayı da savcılığa sunacağım"

KARTLARI AVUKAT ŞAFAK'A TESLİM ETTİM

Belediyeye giderek 2.5 milyonluk bağışta bulunmak istediğimiz dilekçeyi de belediyeye sunduk. Onu da size sunuyorum. Kartları belediyedeki avukat Ali Şafak'a teslim ettim. Ruhsat çıkmadan parayı yatırmayacağımı söyledim. Ruhsat çıkacaktı ancak operasyon yapıldı."