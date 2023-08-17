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CHP'li Soyer'den cezaevindeki devlet düşmanlarına destek ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ı, Libya'da görev yaparken hayatını kaybeden MİT mensubunun kimliğini deşifre eden Barış Pehlivan'ı ve Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti. Söz konusu ziyaret hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, 'Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek.' ifadelerini kullandı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 20:36 - Güncelleme:
CHP'li Soyer'den cezaevindeki devlet düşmanlarına destek ziyareti
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CHP yandaşı olarak tanınan gazeteci Merdan Yanardağ, yayın yönetmeni olduğu Tele 1'in canlı yayınında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsetmişti. Skandal gelişme sonrası hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, tutuklanarak cezaevine yollanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın sözlerinin montajlandığını iddia edip, "Ülkemiz adına utanç vericidir, bu yanlıştan derhal dönülmeli." demişti

CHP'Lİ SOYER'DEN SKANDAL PAYLAŞIM: ADALET GECİKMEYECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle tutuklanan Yanardağ'ı, Libya'da görev yaparken hayatını kaybeden MİT mensubunun kimliğini deşifre eden Barış Pehlivan'ı ve Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, "Bugün, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Can Atalay'ı Silivri'de ziyaret ettim. Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek." ifadelerini kullandı.

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