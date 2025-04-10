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CHP'li Tanal rezil oldu! Tweeti anında sildi

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X'te paylaşmayı düşündüğü tweeti ChatGPT'ye yazdırmak istedi. Ancak soruyu ChatGPT'ye değil doğrudan X hesabından paylaşan Tanal, durumu fark edince attığı tweeti silmek zorunda kaldı.

IHA10 Nisan 2025 Perşembe 20:40 - Güncelleme:
CHP'li Tanal rezil oldu! Tweeti anında sildi
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X'te ilginç bir olaya imza attı. Tanal, X'de atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu. ChatGPT'ye yazdığını zanneden Tanal, sorusunu X hesabı üzerinden paylaştı.

"SERT BİR ŞEKİLDE MESAJ YAZ"

Tanal, sorusunda şunları kaydetti:

"Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz hukuk bu mu bunu sert bir şekilde mesaj yaz."

ACZİYET OLARAK YORUMLANDI

Atacağı tweeti ChatGPT'ye yazdırmaya çalışan Tanal, X kullanıcıları tarafından gülünç duruma düştü. Kullanıcılar, yaşanan olayı komedi olarak yorumladı. Bazı kullanıcılar, bir milletvekilinin atacağı tweeti dahi ChatGPT'ye sormasını acziyet olarak yorumladı. Tanal, soruyu X'te paylaştığını fark edince tweeti sildi. Fakat, Tanal'ı takip eden bir kullanıcı, tweetin ekran görüntüsünü aldı.

  • mahmut tanal
  • ChatGPT

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