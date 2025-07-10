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  • CHP'li tanıktan rüşvet itirafı: Gözümle gördüm!
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CHP'li tanıktan rüşvet itirafı: Gözümle gördüm!

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın, belediye içinden yapılan 6 ayrı ihbar üzerine başlatıldığı ortaya çıktı. Kabadayı hakkında yürütülen soruşturmada ifade veren bir tanık, bir CHP'li olarak yaşadığı vicdan rahatsızlığını dile getirerek, iskan alımı için Başkan Kabadayı'ya 300 bin lira rüşvet verildiğine bizzat şahit olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
CHP'li tanıktan rüşvet itirafı: Gözümle gördüm!
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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüphelinin gözaltına alındığı Şile Belediyesine yönelik soruşturmanın, 6 kişinin ihbarcı olması üzerine başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmanın 1'i gizli olmak üzere, toplam 6 tanığın ihbarları üzerine başlatıldığı öğrenildi.

"BİR CHP'Lİ OLARAK VİCDANIMA DOKUNDU"

Başsavcılığa başvuran inşaat işleriyle uğraşan iş insanının, Belediye Başkanı Kabadayı'ya yönelik ihbarda bulunduğu bildirildi.

İş insanı olan tanık beyanında, CHP geldiğinde bazı şeylerin düzeleceğine inandığını, CHP'li bir belediyenin gelmesiyle birlikte artık usulsüzlük olmayacağını düşündüğünü ancak belediye başkanının kendilerinden para istemesinin bir CHP'li olarak vicdanına dokunduğunu söylediği öğrenildi.

RÜŞVET PAZARLIĞINA BİZZAT ŞAHİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bu durumu kendine yediremediğini ve vatandaşlık görevini yapmak için müracaatta bulunduğu belirten tanığın, yaklaşık 1 yıl önce Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte kendisiyle aynı inşaat işi yapan arkadaşının, kendi ofisinde iskan alımı için Kabadayı'ya 300 bin lira rüşvet verdiğini ve bu rüşvet pazarlığına bizzat şahit olduğunu iddia ettiği bildirildi.

Otel sahibi olan bir diğer tanığın ise otel ruhsatı için belediyeye 8 milyon lira rüşvet verdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Şile Belediyesi
  • Özgür Kabadayı
  • Rüşvet Skandalı

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