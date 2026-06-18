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CHP'li Tanju Özcan'a ''nitelikli cinsel saldırı'' suçundan tutuklama

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, 'icbar suretiyle irtikap' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarının ardından 'cinsel saldırı' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklandı.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
CHP'li Tanju Özcan'a ''nitelikli cinsel saldırı'' suçundan tutuklama
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Özcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç'nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı.

Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özcan ve şoförü S.Ç'nin tutuklanmasına hükmetti.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki Ö.Ç'nin, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti.

  • tanju özcan
  • cinsel saldırı suçu

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