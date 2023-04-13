CHP'li Tanrıkulu PKK ile ittifakı tescilledi! Canlı yayında methiyeler dizdi

14 Mayıs seçimlerinde 6'lı koalisyonun adayını destekleyeceklerini açıklayan HDP'ye, CHP'den dostluk mesajı geldi. Daha önce PKK terör örgütünün sözde elebaşları da Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklamıştı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP de, Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmama kararı aldı.

CHP'DEN HDP'YE DOSTLUK MESAJLARI

CHP'nin Diyarbakır milletvekili adayı Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında HDP'ye dostluk mesajları verdi.,

"DOSTUNUZUZ, DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Büyük baskı altında, işte bir taraftan genel başkanları tutuklu, örgütleri baskı altında, partiye karşı kapatma davası açılmış. Biz bunları gören bir siyasi parti olarak şunları söylüyoruz; Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsız olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Yani bize güvenin. Zaten genel başkanımız bunu son kurultayımızda çok veciz bir biçimde söyledi.

Genel başkanımız, "Biz bundan sonraki yolumuzu dostlarımızla birlikte yürüyeceğiz, dostlarımızla beraber iktidar olacağız. Dostlarımızla birlikte ülkeyi yöneteceğiz." dedi. Genel başkanımız sadece millet ittifakındaki partileri kastetseydi, sadece millet ittifakı derdi. Kastının bu olmadığını, dostlarının çok geniş bir çerçeveyi ifade ettiğini söylüyoruz. Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır.