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CHP'li Tanrıkulu'ndan terör örgütü PKK ile müzakere itirafı

TSK'ya kimyasal silah iftirası ve terörist cenazelerine katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, yeni bir skandala imza attı. CHP'li Tanrıkulu'dan 7'li koalisyonun HDP ile görüşmesinin ardından terör örgütü PKK hakkında itirafı gibi açıklama geldi. Tanrıkulu, TSK'nın operasyonlarıyla bitme noktasına getirdiği PKK ile müzakere yapacakları söyledi.

11 Nisan 2023 Salı 21:56 - Güncelleme:
CHP'li Tanrıkulu'ndan terör örgütü PKK ile müzakere itirafı
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7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmenin sonrasında HDP aday çıkarmayacağını duyurmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZ VERDİĞİ HDP'LİLER HIZ KESMİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki kirli pazarlık ise tartışılmaya devam ediyor. HDP kanadından her gün el yükselten yeni açıklamalar geliyor. HDP'liler "özerklik" "Abdullah Öcalan'a özgürlük" "Cezaevindeki teröristlere özgürlük" gibi cümleleri ağızlarından düşürmüyor.

TANRIKULU SAHNEDEKİ YERİNİ ALDI

Son olarak daha önce de terör örgütüne destek veren ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen CHP'li Sezgin Tanrıkulu açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu itiraf niteliğinde sözler söyledi.

PKK İLE MÜZAKERE MESAJI!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında PKK'ya silah bıraktıracaklarını ifade ederken terör örgütüyle "müzakere edeceklerinin" altını çizdi. CHP'li Tanrıkulu geçmişte Türk askerine kimyasal silah iftirasında bulunmuş ve PKK'lı teröristlerin cenazelerinde boy göstermişti.

PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'nın elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları ortadayken, CHP'li Tanrıkulu terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

"DİYALOGLA ÇÖZECEĞİZ" DEDİ AMA...

PKK'yı muhatap alacaklarının mesajı veren Tanrıkulu "Diyalogla çözeceğiz, parlamentodaki tüm siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız. Meclis'te olacak, adım adım atacağız, bu parlamentonun çözüm odağı olacağını herkes görecek ve örgüt olmayacak. Türkiye'nin Kürtlerin hayatında silah olmayacak." dedi.

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