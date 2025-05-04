TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 kişinin tokatlı saldırısına uğradı.
CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.GÖZALTINA ALINDI
Özel'e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.SALDIRGAN EVLAT KATİLİ ÇIKTI
Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada, 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürmek, bir çocuğunu da yaralamaktan sabıkasının olduğu belirlendi.
SALDIRGANIN AĞABEYİ ZAFER PARTİSİ'NİN KURUCUSU ÇIKTI
Öte yandan Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'un ağabeyi Davut Tengioğlu'nun Zafer Partisi kurucu üyesi olduğu ve teşkilatlarda görev aldığı ortaya çıktı.
Tengioğlu'nun tutuklu Ümit Özdağ ile fotoğrafları olduğu ortaya çıktı."KARDEŞİM OSMANLI ÇOCUĞUYUM DEMEZ, KOYU ATATÜRKÇÜ"Kardeşinin koyu bir Atatürkçü olduğunu savunan Tengioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu yalanladı:
Kardeşimin "Osmanlı Çocuğuyum" dediğini sanmıyorum, kendisi koyu Atatürkçü kimliğiyle bilinir. Osmanlı düşüncesiyle çok yakın olduğunu düşünmüyorum"