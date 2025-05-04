TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 kişinin tokatlı saldırısına uğradı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

Özel'e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada, 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürmek, bir çocuğunu da yaralamaktan sabıkasının olduğu belirlendi.

SALDIRGANIN AĞABEYİ ZAFER PARTİSİ'NİN KURUCUSU ÇIKTI

Öte yandan Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'un ağabeyi Davut Tengioğlu'nun Zafer Partisi kurucu üyesi olduğu ve teşkilatlarda görev aldığı ortaya çıktı.

Tengioğlu'nun tutuklu Ümit Özdağ ile fotoğrafları olduğu ortaya çıktı.

Kardeşimin "Osmanlı Çocuğuyum" dediğini sanmıyorum, kendisi koyu Atatürkçü kimliğiyle bilinir. Osmanlı düşüncesiyle çok yakın olduğunu düşünmüyorum"