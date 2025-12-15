İSTANBUL 12°C / 4°C
Güncel

CHP'li Topal'dan Bakan Kurum'a övgü: 2 dakikada yok olan Hatay'ı 2 yılda inşa etmek zordu

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliği çalışmaları için teşekkür ederek, “2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda sizin ve ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum” dedi. Bakan Kurum, “Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay'ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız.” cevabını verdi.

HABER MERKEZİ15 Aralık 2025 Pazartesi 11:53
CHP'li Topal'dan Bakan Kurum'a övgü: 2 dakikada yok olan Hatay'ı 2 yılda inşa etmek zordu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık'ta deprem bölgesinde son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay'daki hazırlıkları geçen hafta yerinde inceledi. Kentte şantiyeleri dolaşan, şehrin simge caddelerindeki son durumu yerinde gören Bakan Kurum, il afet koordinasyon toplantısına da başkanlık etti.

"2 DAKİKADA YOK OLAN YÜZYILLIK BİR KENTİ 2 YILDA İNŞA ETMEK ÇOK ZOR"

Toplantıda söz alan Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal, "Günü geldiğinde en sert muhalefeti yapıyoruz ama muhalefet olarak bakıyorum ki, buralarda en çok karşılanan Bakan olarak tarihe girdiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir gerçeği konuşmak lazım; sayın Valimizle biz gece gündüz buradaydık. Hatay'a baktığınızda yüzyıllık bir kent... 2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu." dedi.

"AK PARTİ OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA SARF ETTİ, TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Topal, "Ben açıkçası bir muhalefet milletvekili olarak kürsüde en çok konuşanlardan biri olarak kendi kendime dedim ki; zor yani 5-6 yılda yeniden burayı inşa etmek. Ama hem siz hem ekibiniz özellikle 15 ilçemizde ben buna çok dikkat ettim; milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti milletvekili arkadaşlarım gerçekten de bu konuda olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum. Hatay halkı adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutun yapılmasını beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

"VAZİFEMİZİ YAPIYORUZ, ŞEREF DUYUYORUZ"

Topal'a teşekkür eden Bakan Kurum ise, "Biz bunu birlikte yapıyoruz. Böyle düşünen arkadaşlarımız, böyle düşünen vekilinden belediye başkanına buradaki depremzede kardeşlerimize kadar herkesin desteğiyle, emeğiyle yapıyoruz. Buradaki başarı Hatay'ın bir ve beraber olmasıdır. Hatay'ın devletine sayın Cumhurbaşkanımıza tam anlamıyla güvenmesidir. Biz de Hataylı kardeşlerimizi mahcup etmemek için bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay'ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız." dedi.

