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CHP'li Toprak'ın yalanı parti içerisinde çürütüldü! Bu açıklamalar asparagas

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ın Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu uçağın Dalaman'a inişine izin verilmediği iddiası CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir yalanladı. Demir, Toprak'ı açıklamalarını yalanlayarak 'Asparagas' ifadesini kullandı.

22 Haziran 2022 Çarşamba 21:00 - Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu uçağın yangın bölgesi olan Dalaman'a inişine izin verilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Erdoğan Toprak; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklama gerçekleştirdi.

Toprak, "Marmaris yanıyor! Recep Tayyip Erdoğan gidiyor diye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile yangın bölgesine gitmemize engel oldular. Dalaman'a uçuş izni vermediler. Bu yasak demokrasiye sığar mı? Devlet geleneği bu mudur? Engel tanımıyoruz. Selçuk üzerinden Marmaris'e gidiyoruz. Halkımızın yanındayız!" iddiasında bulundu.

DEMİR: BU KONUDA ÇIKAN HABERLER ASPARAGAS

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını belirterek, "Dalaman'a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil. Aydın programımız olduğu için Adnan Menderes Havalimanı'na indik. Akşam 19.00 gibi Marmaris'te olmayı planlıyoruz. Bu konuda çıkan haberler asparagas" dedi.

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