Bu defa benzer çevre kirliliği Naipli Mahallesi'nde ortaya çıktı. Ormanlık alana Urla Belediyesi ekipleri tarafından evsel atık başta olmak üzere kaçak döküm yapıldığı tespit edildi. Zeytin ağaçlarının toprağa gömüldüğü içler acısı manzara tepkilere neden oldu."SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
AK Parti Urla Belediyesi Meclis üyesi Ümit Arslan, çevre katliamının yaşandığı Naipli Mahallesi'nde giderek incelemelerde bulundu. Arslan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1 ay önce Urla Belediyesinin yapmış olduğu çevre katliamını ortaya çıkarmıştık. Ancak bugüne geldiğimizde Naipli Mahallemizde ikinci bir çevre katliamına daha şahit oluyoruz. Yüksek gerilim hatları 3-4 metre toprağın altına gömülmüş şekilde, evsel atıklar var. Urla Belediyesi Naipli Mahallemizde de kaçak döküme devam ediyor ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız."VATANDAŞLAR CHP'Lİ URLA BELEDİYESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Vatandaşlar ise yaşanan çevre katliamına karşı Başkan Balkan ve Urla Belediyesi ekiplerine tepki göstererek, yetkili kurumları göreve çağırdı.