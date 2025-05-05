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  • CHP'li Urla Belediyesi cezaya doymadı! İkinci kez ormanları çöplüğe çevirdi
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CHP'li Urla Belediyesi cezaya doymadı! İkinci kez ormanları çöplüğe çevirdi

Urla Belediyesi'ne geçtiğimiz aylarda Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alana gelişi güzel moloz ve çöp döktüğü için 1.8 milyon ceza uygulanmıştı. CHP'li Urla Belediyesi, uygulanan idari ceza üzerine bir yeni çevre katliamını da Naipli Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Yeşil alanı, aynı bir önceki katliamı gibi moloz yığınlarıyla doldurarak çöplüğe çevirdi.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 12:31 - Güncelleme:
CHP'li Urla Belediyesi cezaya doymadı! İkinci kez ormanları çöplüğe çevirdi
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İzmir'in Urla ilçesinin Yağcılar Mahallesi'ne dökülen çöpler geçtiğimiz ay gündeme gelmişti. Bu durum üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek CHP'li Urla Belediyesi'ne idari para cezası uygulamıştı.

BELEDİYEDEN KAÇAK DÖKÜM

Bu defa benzer çevre kirliliği Naipli Mahallesi'nde ortaya çıktı. Ormanlık alana Urla Belediyesi ekipleri tarafından evsel atık başta olmak üzere kaçak döküm yapıldığı tespit edildi. Zeytin ağaçlarının toprağa gömüldüğü içler acısı manzara tepkilere neden oldu.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

AK Parti Urla Belediyesi Meclis üyesi Ümit Arslan, çevre katliamının yaşandığı Naipli Mahallesi'nde giderek incelemelerde bulundu. Arslan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1 ay önce Urla Belediyesinin yapmış olduğu çevre katliamını ortaya çıkarmıştık. Ancak bugüne geldiğimizde Naipli Mahallemizde ikinci bir çevre katliamına daha şahit oluyoruz. Yüksek gerilim hatları 3-4 metre toprağın altına gömülmüş şekilde, evsel atıklar var. Urla Belediyesi Naipli Mahallemizde de kaçak döküme devam ediyor ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

VATANDAŞLAR CHP'Lİ URLA BELEDİYESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar ise yaşanan çevre katliamına karşı Başkan Balkan ve Urla Belediyesi ekiplerine tepki göstererek, yetkili kurumları göreve çağırdı.

CHP'li belediyeye 1.8 milyon lira ceza
  • Urla Belediyesi
  • Çevre Katliamı
  • Naipli Mahallesi

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