CHP'li Uşak Belediyesi'nden skandal karar! Göreve gelir gelmez kapıya kilit vurdular

Yerel seçimlerde CHP'ye geçen Uşak Belediyesinin ilk icraatı, Uşak İmam Hatipliler Derneği'ne tahsis edilen binaya adeta "çökmek" oldu.



Konuya ilişkin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklamada, "Gençlerin geleceğine darbe!" notu düşüldü.

Uşak Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde söz konusu binanın 10 yıllığına ÖNDER'e tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Uşaklı öğrencilerin eğitim hakkının ellerinden alındığı vurgulandı.

ÖNDER'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son yapılan yerel seçimlerle göreve gelen Uşak Belediyesi'nin ilk icraatlarından biri maalesef gençlerimizin kullanması amacıyla ÖNDER'e tahsis edilen Uşak İmam Hatipliler Derneği (UŞİMDER) binasına izinsiz girerek kapı kilitlerini değiştirmek olmuştur. Gençlerimizin eğitim hakkını ellerinden alan bu davranış karşısında gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak üzere bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz.

Yerel seçimlerden iki hafta sonra, 14 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleşen olayda belediye yetkilileri dernek binasına girerek özel alana, mahremiyete ve haneye tecavüz suçunu işlemiştir. Aslında bunu yaparak burada eğitim gören, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan gençlerin hakkını gasp etmiştir.

10 YILLIK PROTOKOL VAR

Protokol ile 10 yıllığına ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'ne tahsis edilen binada aktif olarak gençlere yönelik projeler, seminerler, kurslar eğitimler yapılmaktadır. Burada gerçekleştirilen tüm bölge halkının ve gençlerin gelişimine destek veren sosyal ve kültürel faaliyetler, Uşak halkı ve gençlerimizin hizmetindedir. İmam hatip mezunları ve mensupları hiçbir ayrım göstermeksizin bu binanın kapısını tüm gençlerimize açık tutarak herkese hizmet vermektedir.

AYRIM GÖZETMEKSİZİN HERKESE HİZMET

Belediyecilik parti ve seçmen gözetmeksizin tüm şehir halkına yapılan bir kamu hizmetidir. Uşak belediyesi bu hareketiyle; imam hatipte okuyan, mezunu ve mensubu olan, diğer okullarda okuyup burada eğitim gören Uşaklı öğrencilerin ve gençlerimizin eğitim hakkını elinden alınmıştır. Bu bina ve yapıda yıllardır yapılan başarılı öğrencilere yurt ve burs desteği, sosyal sorumluluk faaliyetleri, kamplar, dersler, kurslar, sohbetler, sanat atölyeleri, buluşmalar, konferanslar, geziler, turnuvalar görmezden gelinmiştir.

GENÇLERİMİZDEN BASIN AÇIKLAMASI

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Yönetim Kurulu üyeleri, UŞİMDER Başkanı Ahmet Damburacı, yerel yöneticiler, okul müdürleri, öğretmenler ve velilerimizin katılımıyla gençlerimiz; 23 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30'da bir basın açıklaması yaparak bu hukuksuz tavır karşısında olduğumuzu deklare edecek. Konuyla ilgili hukuk nezdindeki girişimlerimiz de devam etmektedir.