1984 yılında kurulan Üsküdar Belediyesi, 42 yıllık tarihinde ilk kez borçlanma yetkisi talebiyle meclis gündemine geldi.

Belediye başkanına, 13 milyar liralık bütçenin yüzde 10'una kadar borçlanma yetkisi verilmesini öngören teklif, mart ayı meclis toplantısında tartışmalara neden oldu.

Belediyenin uzun yıllar boyunca denk bütçe anlayışıyla yönetildiğini savunan AK Parti Grup üyeleri, iki yıl dolmadan borçlanma noktasına gelinmesini "mali disiplinden uzaklaşma" olarak değerlendirdi.

Daha önceki dönemlerde gelir-gider dengesinin korunduğu ve borçlanmaya ihtiyaç duyulmadığı vurgulanırken, mevcut yönetimin kısa sürede belediyeyi kredi arayışına sokmasının kamuoyunda soru işaretleri oluşturduğu ifade edildi.

Mecliste yapılan eleştirilerde, belediye yönetiminde sık sık yaşanan görev değişikliklerinin kurumsal istikrarı zedelediği, önemli projelerde ilerleme sağlanamadığı ve çalışanlara yapılması gereken bazı ödemelerde gecikmeler yaşandığı dile getirildi.

ÜSKÜDAR'DA BİR DÖNEM KAPANDI

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediyesi'nin düşürüldüğü duruma tepki göstererek, "Üsküdar'da bir dönem kapandı. 1984 yılında kurulan Üsküdar Belediyesi, 42 yılın sonunda, tarihinde ilk kez borçlanma yetkisi istiyor. Yıllarca örnek gösterilen mali yönetim anlayışının bugün geldiği nokta kamuoyunun takdirindedir" ifadelerini kullandı.

Sarıcaoğlu, AK Parti Grubu olarak sürecin ve ortaya çıkan mali tablonun takipçisi olacaklarını duyurdu.