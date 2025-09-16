Bahçelievler Belediyesi, geçtiğimiz aralık ayındaki tarife komisyonunda Bahçelievler Meclisi'ne işgaliye ücretleriyle ilgili az müşterinin olduğu, ara sokaklardaki yerlerde esnaflara az ücret alınması isteğinde bulundu.

Bahçelievler Meclisi'ndeki oylama sonucu CHP'li meclis üyelerinin "Hayır" oyları ile talep reddedildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, indirim oylamasında "hayır" oyu kullanan CHP'li meclis üyelerini hazırladıkları pankartla vatandaşa şikayet etti.

İlçenin birçok noktasında asılan pankartlarda "Sevgili esnaf arkadaşım, işgaliye indirimi istedik. Bahçelievler CHP Meclis üyeleri reddetti" yazıldığı görüldü.

"SİZİ HALKIMA ŞİKAYET EDERİM"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi olarak Aralık ayında tarife komisyonunda işgaliye ücretlerini düzenlemek istedik. Az müşterinin olduğu yerlerde az, yoğun müşteri olduğu yerlerde yüksek tutalım istedik. Fakat biliyorsunuz Bahçelievler Meclisi'nde CHP'li arkadaşlar daha çok. Sayısı 25, biz Cumhur İttifakı olarak 20 kişiyiz. Onlar, 'Hayır, öyle ayrım yapmayın. Tek yapın' dediler. Biz ikna etmeye çalıştık ama anlatamadık. Onların dediği oldu 25'e 20 geçtiler. Bu sefer 2025 Ocak, Şubat ayında komşularım, esnaf arkadaşlarım bana şikayette bulundular. 'Başkanım, biz zaten ara sokaktayız. Az müşteri geliyor. Neden ana caddedeki yoğun müşteri olan yerlerdeki gibi ücret ödüyoruz?' dediler. Doğru. Haklılar. Çünkü biz vatandaşımızla, komşumuzla, esnafımızla beraber yönetilen bir belediyeyiz. Bahçelievler Belediyesi, belediye meclisine yazı yazdı. İndirim istedik. Esnaf işgaliyesine indirim istedik. Az geçen, müşterisi az olan, ara sokaklardan indirim istedik. Ama ne hikmetse CHP'li arkadaşlar, bu isteğimizi reddettiler. İki kez reddettiler. Öbür aya ötelediler. 'Bakın arkadaşlar, ben içi dışı bir insanım. Ardınızdan konuşmam. Sizi halkıma şikayet ederim. Yapacağım başka bir şey yok' dedim. Belediye 'Ben vatandaşımdan daha az para alayım' diyor. CHP'liler 'Yüksek para al' diyor. Bizi esnaf karşısında zor duruma bırakmak istiyorlar. Ama vatandaş, esnaf bunu bildiği için yine kaybediyorlar. En sonunda 7 ay sonunda yine esnaf işgalinde indirimi kabul etmeyince, ben vatandaşıma şikayet ederim dediğim için bunu ispatladım. Pankartlara yazdım. Gerçekten de olay bu" ifadelerini kullandı.

"BURADAN MÜJDELEMEK İSTERİM, MECLİSİN HAYIR KARARINA RAĞMEN ARA SOKAKTAKİ AZ KAZANAN ESNAFIMDAN AZ ALACAĞIM"

Bahçelievler Belediyesi olarak meclisin "hayır" kararına rağmen işgaliye ücretlerinde düzenleme yapacaklarının müjdesini veren Hakan Bahadır, "Yakında biz kendi inisiyatifimizi, meclisin 'hayır' kararına rağmen belediye başkanı olarak tüm sorumluluğu alarak ara sokaktaki az kazanan esnafımdan az alacağım. Hatta bazı az müşteri geçen, çok az insanın dolaştığı yerlerden belki almayacağız. Öyle bir çalışmamız var. Durum bundan ibaret. Biz Bahçelievler'i esnaflarımızla, komşularımızla, gençlerle, kadınlarla, engelli vatandaşlarımızla beraber yönetiyoruz. Benim vatandaşım yüzde 51'i ne derse ben onu yaparım. Ben öyle bir belediye başkanıyım. Demokrasi de bu zaten. Yüzde 51'in dediğinin olduğu sistemdir. En doğru sistemdir. Dünyadaki en doğru sistem de cumhuriyet ve demokrasidir" dedi.