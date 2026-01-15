İSTANBUL 12°C / 8°C
15 Ocak 2026 Perşembe
CHP'li vekil çizmeyi aştı! Hakaret ederek jandarmanın üzerine yürüdü

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri'de görev yapan jandarmaya önce parmak salladı sonra 'halk düşmanısınız' diyerek hakaret etti.

15 Ocak 2026 Perşembe 13:23
CHP'li vekil çizmeyi aştı! Hakaret ederek jandarmanın üzerine yürüdü
Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davanın görüldüğü duruşma öncesi CHP'liler güvenlik güçlerine hakaretler yağdırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, görev başındaki güvenlik güçlerine önce parmak salladı sonra "halk düşmanısınız" dedi.

Yaşanan gerginlik sırasında çevrede bulunan bir başka kişinin de jandarmaya "Siz İsrail'den gelmişsiniz" diyerek ağır hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.

Özçağdaş'ın güvenlik güçlerine yönelik "şerefsiz" ifadesi sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

