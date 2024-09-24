CHP'li Ediz Ün'ün 6455 parça kaçak elektronik sigara malzemesi yakalanan aracıyla aynı gün Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı.

Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'ün çakarlı aracında 6 bin 455 parça kaçak elektronik sigara malzemesi yakalanmasıyla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Kaçakçılık olayını "Atatürk ilkeleri ile çalışıyorum" diye savunan Ün'ün aracının sınırda mekik dokuduğu belirlendi. 34 EKE 86 plakalı aracın bu yıl içinde Ediz Ün adına 61 defa Kapıkule ve Hamzabeyli sınırından geçiş yaptığı tespit edildi. Yine bu yıla ait 59 AE 054 plaka ve 34 AY 1994 plakalı araçlarla Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının yapıldığı öğrenildi. Araçta yakalanan Çağatay Rahmi Çetin'in 2024'te X7232MA plakalı araçla Türkiye'ye 62 kez giriş-çıkış tescil kaydı olduğu da ortaya çıktı.

ŞÜPHELİYLE YOLCULUK

CHP'li Ün'ün kaçak malzemeleri yakalandığı 20 Eylül günü saat 14.45'te Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasından Türkiye'ye giriş yapmak üzere pasaport kaydı oluşturduğu iddia edildi. Habertürk'te yer alan habere göre yurt dışına çıkarken araçta sadece Ün'ün olduğu; aynı gün Türkiye'ye dönerken de yanında şüphelilerden Fatih Akın'ın bulunduğu belirtildi.

BİR AYDA 4 KEZ GİTMİŞ

Ediz Ün adına tescili yapılan aracın 20 Eylül, 12 Eylül, 6 Eylül ve 26 Ağustos'ta da Türkiye'ye girişleri esnasında Fatih Akın isimli kişinin aracın içerisinde olabileceği değerlendirildi.

ARAÇTAKİLERİN SABIKASI KABARIK

Elektronik sigara yüklü araçta gözaltına alınan Çağatay Ramazan Çetin'in kasten yaralama suçundan; yanındaki Fatih Akın'ın ise uyuşturucu kullanma, hırsızlık, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, karşılıksız çek ve marka hakkının ihlali gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.