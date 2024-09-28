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CHP'li vekil Ediz Ün istifa etti

Adı kaçakçılığa karışan ve kumar masasında fotoğrafları ortaya çıkan CHP'li vekil Ediz Ün partisinden istifa etti.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 23:10 - Güncelleme:
CHP'li vekil Ediz Ün istifa etti
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CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla, geçen hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin Ediz Ün'ün, CHP Grup Başkanvekilleriyle bugün bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan görüşmede Sayın Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sayın Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir." ifadelerine yer verildi.

ATATÜRK'ÜN İZİNDE KAÇAKÇILIK!

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edilen ciple elektronik sigara kaçakçılığı yapıldığı tespit edilmişti. CHP'li Ün'e ait olan cipte yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulunmuştu.

Aracında 2 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara yakalanınca 'Atatürk'ün izinde halka hizmet için çalışıyorum' açıklaması yapan CHP Milletvekili Ediz Ün'ün kumar ve eğlencede vakit geçirdiği ortaya çıktı.

CHP'de büyük ikiyüzlülük

Ediz Ün kendisini "Atatürk ilkeleri doğrultusunda çalışıyorum" sözleri ile savunmuş ve suçlamaları şoförünün üzerine atmıştı. Ancak gümrük kayıtları Ediz Ün'ün operasyonun yapıldığı gün kendisinin de aynı araçla Bulgaristan'a geçip ardından aynı gün geri döndüğünü göstermişti.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edilen ciple elektronik sigara kaçakçılığı yapıldığı tespit edilmişti. Ün, suçu şoförüne atmıştı. Ancak Ün'ün kendi aracıyla tam 61 kez Bulgaristan'a giriş-çıkış yaptığı belirlenmişti.

ARACINI ARATMAMAK İÇİN SAVCIYA DİRENDİ

Edirne'de, çakarlı cipinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan binlerce kaçak elektronik sigara parçası ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün o gece kendisinin direksiyon başında olduğu ortaya çıktı.

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