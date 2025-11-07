İSTANBUL 20°C / 14°C
7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
  • Güncel
  CHP'li vekil kendini rezil etti: Bakan Bayraktar'dan doğal gaz cevabı
Güncel

CHP'li vekil kendini rezil etti: Bakan Bayraktar'dan doğal gaz cevabı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. CHP'li Cevdet Akay'ın “Mutfakta tüp boş” sözlerine Bakan Alparslan Bayraktar, “Çünkü doğalgaz kullanıyorlar, gerek yok” cevabını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Bakan Bayraktar'la tokalaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Cevdet Akay, "Sayın bakanım halkın mutfağında bu tüp boş maalesef" dedi. Bakan Bayraktar ise, "Çünkü doğalgaz kullanıyorlar, gerek yok" cevabını verdi.

Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gaz keşif çalışmalarına ilişkin TBMM'de bilgi verdi

Kapasitede hedef "dört" katı
  • alparslan bayraktar
  • doğal gaz

