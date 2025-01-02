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  • CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür: Neyin ne olduğu görüldü
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CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür: Neyin ne olduğu görüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay'da koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya çeşitli partilerin belediye başkanları katılırken, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise Bakan Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 18:41 - Güncelleme:
CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür: Neyin ne olduğu görüldü
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6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından kısa sürede binlerce vatandaş yeni konutlarına kavuşurken, deprem bölgelerinde çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Kurum, 2025 yılı sonu itibariyle tüm depremzedelerin yeni evlerine kavuşacağını ifade ederken, Kurum'un deprem bölgesinde yoğun mesaisi ise sürüyor.

KOORDİNASYON TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Bu kapsamda Bakan Kurum, geçtiğimiz hafta Hatay'da koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti'li, CHP'li, TİP'li, MHP'li ve BBP'li tüm belediye başkanları katıldı.

"NEYİN NE OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

Toplantıda konuşan CHP Milletvekili Mullaoğlu ise Bakan Kurum'a çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

CHP'li Mullaoğlu, "Rezerv alan işini provoke ediyorlardı ama neyin ne olduğu görüldü, tavrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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