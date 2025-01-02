6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından kısa sürede binlerce vatandaş yeni konutlarına kavuşurken, deprem bölgelerinde çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Kurum, 2025 yılı sonu itibariyle tüm depremzedelerin yeni evlerine kavuşacağını ifade ederken, Kurum'un deprem bölgesinde yoğun mesaisi ise sürüyor.

Bu kapsamda Bakan Kurum, geçtiğimiz hafta Hatay'da koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti'li, CHP'li, TİP'li, MHP'li ve BBP'li tüm belediye başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan CHP Milletvekili Mullaoğlu ise Bakan Kurum'a çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

CHP'li Mullaoğlu, "Rezerv alan işini provoke ediyorlardı ama neyin ne olduğu görüldü, tavrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.