CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından, mahkeme CHP'li Gürsel Tekin'i geçiş süreci için görevlendirdi. Gürsel Tekin, görevi devralmak için İstanbul İl Başkanlığı'na gelirken, polisle ve partililer arasında arbede çıktı. CHP'liler, sandalye, su şişesi, taş ne bulursa polise fırlatırken, CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız'ın İzmir'de şehit olan polislere yönelik sözleri ise 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

CHP'Lİ VEKİLDEN ŞEHİTLERİMİZ ÜZERİNDEN UTANDIRAN SÖZLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında polisin görevini yerine getirmek için mücadele verdiği sırada, bazı partililer direnç gösterdi. Bu sırada büyük arbede yaşanırken, CHP'li vekilin İzmir'de şehit olan polisler üzerinden sarf ettiği sözler utandırdı.

Görüntülerde CHP'li vekilin, "Daha kendinizi bile koruyamıyorsunuz. Bugün iki arkadaşınız katledildi. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz." diye bağırdığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 16 yaşındaki E.B. bir tüfekle Balçova'daki polis merkezine saldırdı. Saldırıda birisi emniyet müdürü, 2 polis şehit oldu. 1'i ağır, 6 polis de yaralandı. Olay Türkiye'nin yüreğini yakarken, CHP'li şahıs şehit polislerimiz üzerinden skandal ifadeler kullandı.

İzmir'de karakola silahlı saldırı... 2 polisimiz şehit oldu: Saldırgan yaralı yakalandı