Kentsel dönüşümün aciliyeti konuşulurken, CHP'li vekil Zeybek'e ait iki katı kaçak binanın altı kafe ve tamirhane yapıldı. Bina sakinleri, kolon kesildiğini iddia etti.

TBMM 27. dönem CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek, İstanbul Kâğıthane'de bulunan Zeybek Apartmanı'nın arsa sahibiydi. İddiaya göre Zeybek, müteahhit kardeşi Güven Zeybek'le birlikte imarı 3 katlı olan binaya imara aykırı olarak 2 ek kat çıktı. Binanın otoparkını ise tamirhaneye dönüştürdü. Tamirhaneye dönüştürme işlemlerinde yine iddiaya göre bazı değişiklikler yapıldı. Bazı bina sakinleri bu durumu belediyeye ihbar etti. Belediye ekipleri tarafından binanın otoparkında faaliyete geçen tamirhane mühürlendi. Mühürleme işleminden bir gün sonra ise tamirhane yeniden faaliyete geçti. Büyük bir şok yaşayan bina sakinleri, CİMER'e ihbarda bulundu. Bina sakinlerinin hukuki mücadelesi devam ederken, binanın sığınak ve depo bölümü olarak ayrılan yer ise geçen yıl kafe-restoran işletmesine dönüştürüldü. Bina sakinleri tüm bu yaşananlarla baş etmeye çalışırken, kafe için yapılan tadilat sırasında yeniden bina kolonları kesildi ve apartmanın gider boruları kırıldı. Kolonları kırılarak zarar gören binada yaşayan bina sakinleri, yardım bekliyor.

'ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ'

Sabah'ın haberine göre, Zeybek Apartmanı'nın bazı sakinleri, "Otoparkta kaç kolon kesilip tamirhaneye dönüştürüldü bilmiyoruz. Deprem bölgesi bir ülkeyiz. Bu imara aykırı işlemler nedeniyle her an ölümle burun buruna yaşıyoruz. Bununla da yetmezmiş gibi binanın diğer cephesindeki depodaki kolonları da kestiler. Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz" diyerek CİMER'e ihbarda bulundu.

KÂĞITHANE BELEDİYESİ: SAVCILIĞA ŞİKÂYETTE BULUNDUK

Kağıthane Belediyesi ekipleri, geçen yıl aralık ayında, bazı bina sakinlerinin binanın altındaki tamirhaneden çok ses geldiğine yönelik şikâyeti sonrasında, yaptıkları incelemede tamirhanenin ruhsatsız olduğunu belirledi ve burayı mühürledi. İşletme sahibi kısa süre sonra mührü sökerek işlerine devam etti. Belediye ekipleri ikinci kontrolünde mührün söküldüğünü tutanak altına alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Savcılığın bu şikâyete ilişkin incelemesi devam ediyor. Kâğıthane Belediyesi'ne kolonla ilgili bir başvuru yapılmadığı, kolon şikâyetinin CİMER'e yapıldığı öğrenildi. Belediyeye şikâyet yapılması durumunda binanın boşaltılacağı aktarıldı.