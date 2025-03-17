Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kundu bölgesinde 13551 ada 139 ve 140 numaralı parselleri kapsayan 1997 tarihli tahsiste, geçen yıllar içinde sahibi olan firmaların talebiyle tahsis ayırma ve birleştirme işlemlerinin uygulandığını belirtti.

SATIN ALMA 2025 OCAK'TA

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, son olarak yine tahsisin sahibi olan firmanın talebiyle 139 ve 140 numaralı parsellerin ayrıldığını, ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'nin o ayırma işlemi sonrasında 2025 yılının ocak ayında şirketlerden birisini satın alarak arsa üzerinde söz sahibi olduğu belirtti.

İDDİA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

CHP'li Salıcı'nın arazide Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni bir imar planının yürürlüğe koyulduğuna ilişkin iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirten Bakan Ersoy, söz konusu alanda geçerli olan imar planı 2022 yılından bu yana yürürlükte olduğunu açıkladı. Ersoy, Salıcı'nın iddia ettiği 23.12.2024 tarihli değişikliğin ise yeni bir imar planı olmadığı, 5 adet parsele ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek için yapıldığı söyledi.

PROJE 240 ODALI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CHP'li Salıcı'nın ÇED raporuna ilişkin sözlerine de yanıt verdi. Mevcut yasal düzenlemelere göre yalnızca 250 oda ve üstündeki tesisler için ÇED raporu zorunluluğu olduğunu belirten Ersoy, söz konusu arazide uygulanacak projenin 240 odalı olduğunu yani zaten ÇED raporu zorunluluğu kapsamında olmadığının söyledi.

BAKAN ERSOY'DAN SALICI'YA DAVA

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Oğuz Kaan Salıcı'nın iddialarına ilişkin 5 kuruşluk tazminat davasıyla yargıya başvuracağı öğrenildi.

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