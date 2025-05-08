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  • CHP'li vekilin ''Beyazıt'' iftirası tutmadı! Tüm yetki İBB'ye ait çıktı
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CHP'li vekilin ''Beyazıt'' iftirası tutmadı! Tüm yetki İBB'ye ait çıktı

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, CHP'li vekil Bahadır Erdem'in partisinin Beyazıt'taki mitingi ile ilgili ortaya attığı yalanını ortaya çıkardı. Turan, Beyazıt Meydanı'ndaki tüm yetki ve sorumluluğun İBB'de olduğunu söyledi.

8 Mayıs 2025 Perşembe 16:18 - Güncelleme:
CHP'li vekilin ''Beyazıt'' iftirası tutmadı! Tüm yetki İBB'ye ait çıktı
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CHP'li vekil Bahadır Erdem, CHP'nin Beyazıt'taki mitingde ışıksız kalmalarının suçunu Fatih Belediyesi'ne atmaya çalıştı.

Erdem, Beyazıt'ın Fatih'e bağlı olduğunu söyleyerek, AK Partili belediyeler üzerinden yaptığı kışkırtıcı açıklamalarına cevap Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'dan geldi.

TÜM YETKİ İBB'YE AİT

Beyazıt Meydanı'nda tüm yetki ve sorumluluğun İBB'ye ait olduğunu belirten Turan, "Desem ki bilmiyor... Beyefendi hukuk profesörü. Ama her şeye söyleyecek yalanları var. Bilmeyen vatandaşlarımız için bilgilendirmek istedim" ifadelerini kullandı.

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