CHP'li vekil Bahadır Erdem, CHP'nin Beyazıt'taki mitingde ışıksız kalmalarının suçunu Fatih Belediyesi'ne atmaya çalıştı.

Erdem, Beyazıt'ın Fatih'e bağlı olduğunu söyleyerek, AK Partili belediyeler üzerinden yaptığı kışkırtıcı açıklamalarına cevap Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'dan geldi.

TÜM YETKİ İBB'YE AİT

Beyazıt Meydanı'nda tüm yetki ve sorumluluğun İBB'ye ait olduğunu belirten Turan, "Desem ki bilmiyor... Beyefendi hukuk profesörü. Ama her şeye söyleyecek yalanları var. Bilmeyen vatandaşlarımız için bilgilendirmek istedim" ifadelerini kullandı.