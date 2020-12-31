CHP'li vekiller Edirne'de! Annelere değil Selahattin Demirtaş'a gittiler

31 Aralık 2020 Perşembe 08:28 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 08:28

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, soğuk ve sıcak havaya, koronavirüs salgınına ve terör örgütü yandaşlarının tehdit ve hakaretlerine rağmen yılmadan 3 Eylül 2019’dan bu yana eylemlerini sürdürüyor. Aileler yeni yılda çocuklarına kavuşmayı diliyor. Evlat nöbetine Muş’tan gelen baba Bayram Yetkin de katıldı. Yetkin “15 yaşında seni kandırarak götürdüler. Gel devletimize sığın. Bizi perişan etme oğlum” dedi.

CHP HEYETİNDEN DEMİRTAŞ’A ZİYARET

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Ali Haydar Hakverdi ile Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti. Heyet üyeleri, AİHM’in Demirtaş’le ilgili kararının uygulanması gerektiğini ileri sürdü.