CHP'li vekillerden Özgür Özel'e tepki: Sadece selam verip geçiyor

CHP içerisinde Özel-İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ekipleri arasında ayrışma devam ederken, Kılıçdaroğlu taraftarı milletvekillerinin Genel Başkan Özgür Özel'den randevu alamadığı öğrenildi. Değişimi desteleyen milletvekilleri ile daha sık görüşen Özel'in, Kılıçdaroğlu'na yakın ve arada kalan vekillerle daha az görüştüğü öğrenildi. Özel'den randevu alamayan CHP'li milletvekilleri, "Genel Başkan karşılaştığı zaman sadece selam veriyor. Randevu almak neredeyse imkânsız" olduğunu dile getirdi.

YARDIMCILARI DA RANDEVU VERMİYOR

Edinilen bilgilere göre Özel'in genel başkan seçildiği kurultayda değişimi destekleyip kendisinin yanında duran milletvekilleri ile daha sık görüşürken, diğer milletvekillerinin ise randevu almakta sorun yaşıyor. Özel'den randevu alamayan milletvekilleri ise bu duruma tepki göstererek "Biz genel başkan ile görüşemeyeceksek ne diye rozeti taşıyoruz" diyerek sitem ediyor. Bazı milletvekillerine aylar sonraya randevu verilirken bazılarına ise 'Geri dönüş sağlayacağız' cevabı veriliyor. Randevu sorununun sadece genel başkan ile sınırlı kalmayıp Ekrem İmamoğlu'na yakın bazı genel başkan yardımcılarıyla da aynı problemin yaşandığı belirtiliyor.