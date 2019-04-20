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CHP'li Veli Ağbaba'nın İBB iftirasına Selçuk Bayraktar'dan sert yanıt

CHP'li Veli Ağbaba'nın asılsız İBB iftirasına Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Bayraktar, yayınladığı mesajda 'Senin gibi alçakça iftira atanlara daha önce gereken cevabı vermiştik.' diyerek konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

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Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın İBB'nin bütçesinden Ensar Vakfı'na 29.8 trilyon TL destek verildiği iddiasına tepki gösterdi.

"41.1 TRİLYON DESTEK VERİLMİŞ"

Veli Ağbaba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mazbatayı alan Ekrem İmamoğlu'nun büyük tepki çeken İBB'nin veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, "AKP neden mahkemeye başvurup kayıtların yedeklenmesini engellemek istiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfına 41.1 trilyon lira destek verilmiş." iddiasında bulunmuştu.

"41 KURUŞ DAHİ PARA ALAMADIK"

Selçuk Bayraktar'dan, Veli Ağbaba'nın açıklamalarına tepki geldi. Bayraktar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Senin gibi alçakça iftira atanlara daha önce gereken cevabı vermiştik. 41 kuruş dahi İBB'den para almadı Vakfımız. Sen ve diğer iftiracılar için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın ben ve binlerce vakıf gönüllümüz #MilliTeknolojiHamlesi'nden dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

(Takvim)

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