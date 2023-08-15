CHP'de seçim sonrası başlayan 'değişim' isyanının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tükürdüğünü yaladı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına talip olduğunu duyurdu.

'MESAJLAŞMA' TARTIŞMASI



Geçtiğimiz günlerde Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na, "Kararını ver belediye başkanı adayı mısın değil misin? Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım." şeklinde bir mesaj gönderdiğini iddia etmişti.

İmamoğlu, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkında çeşitli iddialarda bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ı yalanladı.

"Genel başkanımızdan böyle bir tekil kiple hiçbir zaman bir mesajlaşmamız olmadı." diyen İmamoğlu, "Çok saygı ve sevgi çerçevesinde mesajlaşmalarımız oldu. Bu bağlamda böyle bir mesajlaşmamız yoktur. Kaynağımızın güvenilirliği ve doğruluğunu nasıl test ettiniz bilmiyorum ama böyle bir mesajlaşmanın olmadığının altını çizeyim." ifadelerini kullandı.

YARKADAŞ: AÇIKLAMAZSA İSMİNİ BEN AÇIKLAYACAĞIM"



Yarkadaş, İmamoğlu'na sert tepki göstererek, "Elini vicdanına koysun cevap versin, öyle gazetecilerin önünde 'Bana böyle bir mesaj gelmedi' demesin. Sana hangi genel başkan yardımcısı gelip Kılıçdaroğlu'nun mesajını getirdi. Ekrem İmamoğlu açıklamazsa ismini ben açıklayacağım." dedi.

"İmamoğlu'na İstanbul'da delege desteği yüzde 20. Bütün gazeteci arkadaşlarımız duysunlar, burada belgesiyle açıklıyoruz, yalan yazmasınlar." ifadeleri kullanan Yarkadaş, "Hala çıkıyor partiyi tartışmaya açıyor. Partiyi tartışmaya açarsa Ekrem İmamoğlu seçimi kazanamaz. CHP tabanı yoruldu. Çankaya'yı kazanamamışsın, Ankara'da Çankaya'yı kazanamadığında delege bazında söylüyorum, Ankara'da zaten kazanamıyorsun." dedi.