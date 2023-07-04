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CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'nun değişim hamlesine tepki: Dağ fare doğurdu

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. 'Dağ fare doğurdu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki hatayı yine tekrarlıyor ve top çeviriyor.' ifadelerini kullanan Yarkadaş, 'Genel başkanlığa adaysa lafı hiç dolandırmadan çıkıp 'Ben adayım' demeli.' dedi.

4 Temmuz 2023 Salı 20:29 - Güncelleme:
CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'nun değişim hamlesine tepki: Dağ fare doğurdu
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Değişim çağrıları haftalardır karşılıksız kalan İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımladı. Partisindeki değişime öncü olabileceğini iddia ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu, manifestosunda "İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir. " ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ: DAĞ FARE DOĞURDU

Söz konusu internet sitesi ve açıklama CHP kanadında rahatsızlığa neden oldu. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dağ fare doğurdu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki hatayı yine tekrarlıyor ve top çeviriyor." diyen Yarkadaş, "Genel başkanlığa adaysa lafı hiç dolandırmadan çıkıp 'Ben adayım' demeli" ifadelerini kullandı. Süslü sözlerle değişimin olmayacağını söyleyen Yarkadaş, "Geride kalan 4 yıl İYİ Partili görüntüsü verip son yıl ise CHP'liymiş gibi davranamazsın." dedi.

"İMAMOĞLU'NUN BU ÇAĞRISI HİÇBİR SONUÇ VERMEZ..."

Yarkadaş konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dağ fare doğurdu... Ekrem İmamoğlu genel başkanlığa adaysa lafı hiç dolandırmadan çıkıp "Ben adayım" demeli... Aday değilse bunu da deklare etmeli...

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki hatayı yine tekrarlıyor ve top çeviriyor. "Değişim" adı altında başlattığı tartışma, seçim sonuçlarının sağlıklı bir analizinin yapılmasını da engelledi. Şimdi ise süslü sözlerle kendisine taraftar bulmaya çalışıyor.

En az 10 bin kez duyduğumuz hiçbir şey söylemeyen süslü sözlerle değişim olmaz. Değişime öncülük edeceksen önce CHP tabanına partiye sadakatini kanıtlayacaksın.

Geride kalan 4 yıl İYİ PARTİLİ görüntüsü verip son yıl ise CHP'liymiş gibi davranamazsın.

Kimmiş bu değişimi yapacak kişiler? Niye ortaya çıkıp "Biz varız" demiyorlar.

CHP'nin yaşadığı tüm sorunların gerçek sorumluları oldukları için mi ortaya çıkamıyorlar?

İmamoğlu'nun bu çağrısı hiçbir sonuç vermez... Çünkü CHP tabanı ile İmamoğlu arasındaki duygusal bağ çoktan koptu. İmamoğlu ve ekibi bu basit gerçeği göremediği için kendilerini hala "kurtarıcı" sanıyor.

O yüzden çağrıları hiçbir karşılık bulmuyor. Çünkü onlar da eski siyasetin aktörleri olarak görünüyor."

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