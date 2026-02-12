Zonguldak'ta mahalle aralarında biriken çöpler çevre kirliliğine ve kötü kokuya yol açarken, bakımsız yollar sürücüleri zor durumda bırakıyor.

Yollarda oluşan derin çukurların kapatılmaması nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü belirten sürücüler, duruma isyan etti.

CHP'Lİ BELEDİYEYE "HİZMET" İSYANI

Görüntü kirliliğinin yanı sıra halk sağlığını da tehdit eden çöp yığınlarına çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar, belediye yetkililerini göreve çağırdı.

Hizmet alamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, "Birçok noktada çöpler toplanmıyor, konteynerler taşıyor. Bunun yanı sıra yollarımız köstebek yuvasına döndü.

Araçlarımız çukurlar yüzünden sanayiden çıkmaz oldu. Zonguldak Belediyesi'nin artık mahallelere inip bu sorunları çözmesini bekliyoruz. Biz hizmet istiyoruz, mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.