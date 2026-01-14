��Trafikte dünya birinciliği— AK Parti İstanbul (@akpartiistanbul) January 13, 2026
��Rekor zamlar
��Artan borç Rekor seviyede
��Düşen hizmet kalitesi
Hizmet yok, yatırım yok; zam var, borç var.
İstanbul algıyla değil, icraatla yönetilir.#SeninHayatındanGidiyor pic.twitter.com/Vqhm2odM6H
AK Parti tarafından hazırlanan ve kentin birçok noktasına asılan afişlerde, CHP'li yönetimin İstanbul'da yürüttüğü algıya karşı şehrin gerçeklerini bir bir yüzlerine vuran ifadeler yer aldı.
Özellikle trafik ve toplu taşıma çilesi, CHP'li yönetimin getirdiği büyük zam oranları, İSBİKE ve BELTUR'un iflasın eşiğine gelmesi gibi konulara değinildi.
Ulaşım güven vermiyor, planlama işlemiyor, şehir her gün biraz daha kilitleniyor.— AK Parti İstanbul (@akpartiistanbul) January 13, 2026
Kaybolan sadece zaman değil; huzur, güven ve yaşam kalitesi.
Bu tablo tesadüf değil. Bedelini yine vatandaş ödüyor.#SeninHayatındanGidiyor https://t.co/eKoInMWLwg
Afişlerde, CHP'li yönetimin İstanbulluya hizmette sınıfta kalması vurgulanırken, vatandaşlara da "Senin hayatından gidiyor" ifadeleriyle çağrı yapıldı.