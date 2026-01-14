İSTANBUL 8°C / 7°C
Güncel

CHP'li yönetim sınıfta kaldı AK Parti pankartlara taşıdı: Senin hayatından gidiyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, kent genelindeki billboardları CHP'li yönetimin seçim zamanında verip yerine getirmediği vaatlerle donattı. Megakentin çözülemeyen sorunlarını, trafik ve toplu taşıma çilesini, gelen zamları konu edinen AK Parti, billboardlarda İstanbullu vatandaşlara hitaben 'Senin hayatından gidiyor.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2026 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP yönetimindeki İstanbul'un yönetilemediğini, hizmette geri kaldığını ve megakentin büyüyen sorunlarını çarpıcı afişlerle gözler önüne serdi.

CHP'Lİ YÖNETİM SINIFTA KALDI: İSTANBUL'DA HİZMET YERLERDE

AK Parti tarafından hazırlanan ve kentin birçok noktasına asılan afişlerde, CHP'li yönetimin İstanbul'da yürüttüğü algıya karşı şehrin gerçeklerini bir bir yüzlerine vuran ifadeler yer aldı.

Özellikle trafik ve toplu taşıma çilesi, CHP'li yönetimin getirdiği büyük zam oranları, İSBİKE ve BELTUR'un iflasın eşiğine gelmesi gibi konulara değinildi.

Afişlerde, CHP'li yönetimin İstanbulluya hizmette sınıfta kalması vurgulanırken, vatandaşlara da "Senin hayatından gidiyor" ifadeleriyle çağrı yapıldı.

