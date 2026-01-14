AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP yönetimindeki İstanbul'un yönetilemediğini, hizmette geri kaldığını ve megakentin büyüyen sorunlarını çarpıcı afişlerle gözler önüne serdi.

��Trafikte dünya birinciliği

��Rekor zamlar

��Artan borç Rekor seviyede

��Düşen hizmet kalitesi



Hizmet yok, yatırım yok; zam var, borç var.

İstanbul algıyla değil, icraatla yönetilir.#SeninHayatındanGidiyor

CHP'Lİ YÖNETİM SINIFTA KALDI: İSTANBUL'DA HİZMET YERLERDE

AK Part i tarafından hazırlanan ve kentin birçok noktasına asılan afişlerde, CHP'li yönetimin İstanbul'da yürüttüğü algıya karşı şehrin gerçeklerini bir bir yüzlerine vuran ifadeler yer aldı.

Özellikle trafik ve toplu taşıma çilesi, CHP'li yönetimin getirdiği büyük zam oranları, İSBİKE ve BELTUR'un iflasın eşiğine gelmesi gibi konulara değinildi.

Ulaşım güven vermiyor, planlama işlemiyor, şehir her gün biraz daha kilitleniyor.

Kaybolan sadece zaman değil; huzur, güven ve yaşam kalitesi.

Kaybolan sadece zaman değil; huzur, güven ve yaşam kalitesi.

Bu tablo tesadüf değil. Bedelini yine vatandaş ödüyor.#SeninHayatındanGidiyor

Afişlerde, CHP'li yönetimin İstanbulluya hizmette sınıfta kalması vurgulanırken, vatandaşlara da "Senin hayatından gidiyor" ifadeleriyle çağrı yapıldı.