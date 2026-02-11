İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6464
  • EURO
    52,0458
  • ALTIN
    7102.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li yönetimden çevre katliamı... Atık suyu denize boşalttılar
Güncel

CHP'li yönetimden çevre katliamı... Atık suyu denize boşalttılar

İstanbul'da endişe veren görüntülerin adresi İSKİ'ye bağlı Küçükçekmece atık su ön arıtma tesislerinde kaydedildi. Havadan çekilen görüntülerde Marmara Denizine yeterince arıtılmadan deşarj edilen atık su nedeniyle denizin renginin değiştiği gözler önüne serildi. İSKİ'ye daha önce de yeterli arıtma yapmadan denize atık su deşarj ettiği için 3 milyon TL para cezası kesilmişti.

IHA11 Şubat 2026 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
CHP'li yönetimden çevre katliamı... Atık suyu denize boşalttılar
ABONE OL

Küçükçekmece kıyılarında dronla çekilen yeni görüntülerde, Marmara Denizi'ne arıtılmadan bırakılan atık suların deniz rengini değiştirdiğini ortaya çıktı. Havadan kaydedilen görüntülerde, atık suyun denize karıştığı yerde deniz yüzeyinin bulanık bir hal aldığı, temiz suyla kirli su arasındaki sınırın net biçimde görüldüğü dikkat çekiyor.

CHP'li İBB'den çevre katliamı

Görüntülerin kaynağı olan sahada, İSKİ'ye ait atık su arıtma tesislerinden çıkan su yeterince arıtılmadan denize ulaşıyor. Marmara Denizi'nin ekosistemini tehdit eden bu durum, geçen aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerine konu olmuştu.

Bakanlık ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye ait Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesissinde yapılan çevre denetiminde, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edildiğini tespit etmişti. Bu ihlal üzerine İSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 3 milyon 343 bin 688 lira idari para cezası uygulanmıştı. Çevre bilimciler ise denize arıtılmadan bırakılan suyun deniz suyunun oksijen dengesini bozduğunu, uzun vadede balık popülasyonunu ve deniz sağlığını olumsuz etkilediğini vurguluyor.

İBB atıkla denizi katlediyor

Havadan kaydedilen çarpıcı görüntülerde tesislerin arıtma yapıldığı depolarındaki atıkların vinç yardımıyla temizlenmeye çalışıldığı görülüyor. Marmara Denizi'ne akan atık suların sadece kısa süreli bir sorun olmadığı, arıtma sistemlerinin etkin çalıştırılmaması halinde çok daha büyük çevresel krizlere yol açabileceği belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Gökyüzünde nefes kesen anlar: F-16'lar peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.