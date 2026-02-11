Küçükçekmece kıyılarında dronla çekilen yeni görüntülerde, Marmara Denizi'ne arıtılmadan bırakılan atık suların deniz rengini değiştirdiğini ortaya çıktı. Havadan kaydedilen görüntülerde, atık suyun denize karıştığı yerde deniz yüzeyinin bulanık bir hal aldığı, temiz suyla kirli su arasındaki sınırın net biçimde görüldüğü dikkat çekiyor.

CHP'li İBB'den çevre katliamı

Görüntülerin kaynağı olan sahada, İSKİ'ye ait atık su arıtma tesislerinden çıkan su yeterince arıtılmadan denize ulaşıyor. Marmara Denizi'nin ekosistemini tehdit eden bu durum, geçen aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerine konu olmuştu.

Bakanlık ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye ait Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesissinde yapılan çevre denetiminde, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edildiğini tespit etmişti. Bu ihlal üzerine İSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 3 milyon 343 bin 688 lira idari para cezası uygulanmıştı. Çevre bilimciler ise denize arıtılmadan bırakılan suyun deniz suyunun oksijen dengesini bozduğunu, uzun vadede balık popülasyonunu ve deniz sağlığını olumsuz etkilediğini vurguluyor.