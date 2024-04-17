CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer'in göreve başladığı gün "Son bir ayda ihtiyaç fazlası 300 kişiyi işe almışlar, kasayı boşaltmışlar" açıklamasıyla ortaya çıkan skandal işçi alımlarının detayları ortaya çıktı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, CHP'li Esenyurt Belediyesi eski Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un aday olmayacağı belli olduktan sonra CHP Meclis Üyesi Muharrem Daş'ın eşi Gülşah Daş'ı Afet İşleri Müdürü yaptığı belirlendi. Söz konusu atamalarda eski Özel Kalem Müdürü Mustafa Kemal Şahin önce başkan yardımcısı sonra da asaleten Hukuk İşleri Müdürü olarak atandı. Bozkurt'un giderayak CHP eski Esenyurt ilçe yöneticilerinden Ali Rıza Demirbilek'i İnovasyon ve Teknoloji Müdürü, Renaz Kılıç'ı Sağlık İşleri Müdürü, sivil hayatta sekreterliğini yapan Esra Yıldız Taşgülük'ü ise Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atadığı da belirlendi.

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Alımlar bunlarla sınırlı kalmadı. Ruhsat Denetim Müdürü olarak CHP ilçe Kadın Kolları Başkanı Emine Polat'ın oğlu Mehmet Polat'ın ataması yapıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü, bir süre Özel Kalem'de danışman olarak çalışan Senem Özmen Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü, CHP ilçe yöneticisi Murat Boduroğlu ise Yerel Hizmetler Müdürü olarak atandı. Kemal Deniz Bozkurt'un bu isimlere yer bulmak için son aylarda dört tane yeni müdürlük açtığı ortaya çıktı. Afet İşleri Müdürlüğü, Akıllı Ulaşım Sistemler Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğünü meclis kararıyla açıldığı öğrenildi.

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Skandalın diğer CHP'li belediyelerde de yaşandığı belirlendi. Şişli Belediyesi eski Başkanı Muammer Keskin'in 1 ayda 330 kişiyi işe başlattığı ortaya çıktı. Şişli Belediyesi'nde işe başlayanların büyük çoğunluğunun ise birim müdürlerinin yakını olduğu belirlendi. Avcılar Belediyesi eski Başkanı Turan Hançerli'nin de aynı yöntemle son 1 ayda 115 kişiyi işe aldığı, Maltepe Belediyesi'nde ise şu ana kadar 250 kişiye kadro açıldığı tespit edildi. Eş dost kontenjanı olarak tespit edilen söz konusu kişiler yeni başkanlar tarafından işten çıkarıldı.

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