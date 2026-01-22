İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

İstanbul Çatalca'da iddiaya göre İSKİ'ye ait atık su hattında aylar önce meydana gelen arıza nedeniyle yer altına sızan atık su, tarım arazilerine zarar verdi. Biriken atık suyun içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece Barajı'na döküldüğü anlar dron ile görüntülendi.

22 Ocak 2026 Perşembe 15:16
Çatalca Bahşayiş Mahallesi'nde İSKİ'ye ait atık su boru hattında yaklaşık 3-4 ay önce meydana gelen arıza, çevre ve halk sağlığını tehdit eden bir duruma yol açtı.

Boru hattındaki sorun nedeniyle atık su yer altından sızarak su kanallarına, oradan da vatandaşların ektiği tarım arazilerine doldu. Özellikle yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle çevreye yayılan kötü koku bölge sakinlerinin tepkisine neden olurken, atık suyun ekili alanlara zarar verdiği belirtildi.

Vatandaşlar uzun süredir sorunun giderilmesini beklerken, iddiaya göre tarım arazilerinde biriken atık su daha sonra İSKİ tarafından içme suyu kaynağı olarak kullanılan Büyükçekmece Barajı'na döküldü. Baraja akıtılan atık su, dron ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde, atık suyun baraj havzasına ulaştığı net şekilde görülürken, yaşanan durum çevre ve içme suyu güvenliği açısından endişe oluşturuyor.

"İKİ GÜNDÜR BU ATIK SUYU BÜYÜKÇEKMECE BARAJI'NA DÖKÜYORLAR"

Bahşayiş Mahallesi sakinlerinden Özcan öktem, "Bundan üç dört ay önce İSKİ'ye ait atık su borusunun patladığını duyduk. Sonrasında bu su tarlalarımıza kadar geldi ve ekinlerimiz zarar gördü. Biz bu suya nasıl bir çözüm bulacaklar diye düşünürken iki gündür bu atık suyu Büyükçekmece Barajı'na döküyorlar" dedi.

