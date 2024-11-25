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CHP'liler arasında çelenk krizi! Protokolde soğuk rüzgarlar esti

Edirne'nin düşman işgalinde kurtuluşunun 102. yılı etkinliklerinde CHP'li yöneticiler tarafından Atatürk heykeline CHP çelengi konulmadı. Sunucunun anons daveti ile siyasi partiler çelenklerini sunarken, CHP çelengi sahipsiz kaldı. CHP'nin anonsu sonrasında hiç kimsenin çelengi almaya ve sunmaya gitmemesi herkesi hayrete düşürürken CHP'li Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programda CHP çelenginin sahipsiz kalması protokolde bulunan CHP'liler arasında soğuk rüzgarların esmesine ve tepkilere neden oldu.

IHA25 Kasım 2024 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
CHP'liler arasında çelenk krizi! Protokolde soğuk rüzgarlar esti
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Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı kutlamaları çerçevesinde ilk tören sabah saatlerinde Atatürk heykeli önünde gerçekleşti. Program sunucusu tarafından il protokol sırasına göre çelenklerin sunumu esnasında ilk olarak Edirne Valiliği, ardından Garnizon ve daha sonra ise Edirne Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu gerçekleşti. Sunucunun siyasi partiler ve sivil toplum kuruluş çelenkleri anonsu sonrasında ilk olarak iktidar partisi AK Parti'nin anons edilmesi ile çelenk il başkanı ve yöneticiler tarafından sunuldu. CHP'nin anonsu sonrasında hiç kimsenin çelengi almaya ve sunmaya gitmemesi herkesi hayrete düşürdü. CHP'li Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programda CHP çelenginin sahipsiz kalması protokolde bulunan CHP'liler arasında soğuk rüzgarların esmesine ve tepkilere neden oldu.

CHP İl Başkanı Avukat Harika Türkay Taybıllı, İstanbul'da il başkanları toplantısında olmasından dolayı programa katılamadı. Ancak CHP Edirne İl Başkanlığı'nda programa katılan hiç kimsenin çelenge sahip çıkmadığı görüldü.

Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kurum, protokol, siyasi parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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