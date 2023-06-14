CHP'liler birbirini yalanlıyor! ''Bu bir efsane''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı bozgunla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci yenilgisini tattı. Yaşananlar sonrasında parti tabanından gelen 'istifa et' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, parti yönetimini değiştirerek, "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı verdi. Seçimlerde aldıkları yenilgi sonrasında birbirine düşen CHP'liler, bu kez de 'sandıklara sahip çıkılmadı' iddiası üzerinden kavgaya tutuştu.

CHP'li Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada, partilerinin sandıklara sahip çıkmadığını söyleyip, "Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık." ifadelerini kullandı.

Sözcü TV yayınında konuşan ve CHP sistemiyle ilgili iki yıldır herkese yalvardığını belirten 'Yapmayın' dediğini belirten Tekin, "CHP yöneticilerinden çoğu beni aradı. Bir tanesi de 'Bu kadar boş konuşuyorsun gel sen buraya kardeşim' demedi. 'Hizmet satın alalım' dedim. Yapacağımız tek şey vardı. İşsizden, sivil toplum örgütüne, avukatlar herkes konuştu. Müşahit dediğin gözlemcidir resmi bir şey değil. 191 bin 700 sandık görevlisi gidecektik. İsterseniz Anadolu Ajansı, TRT ne yaparsa yapsın. Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalardan saatler sonra bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Seyit Torun ise Tekin'i yalanlayarak, "Bu bir efsane haline geldi. Bazı illerde bazı eksiklikler olmuş olabilir. Bu sonucu değiştirecek bir oran değildi asla" diye konuştu.

"TÜRKİYE YA DA HERHANGİ BİR İLİN SONUÇLARINI DEĞİŞTİRECEK RAKAMLAR DEĞİLDİ"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Tele 1'de yaptığı açıklamaları şöyle:

"Bu bir efsane haline geldi. Elbette sandıklara yüzde 100 sahip çıktık diyemeyiz, insan bu görev veriyorsunuz sorumluluk veriyorsunuz ama şunu söyleyebilirim yüzde 90'ın üzerinde sahip çıktık. Bazı yerlerde üyemiz hastalandı, mazereti oldu veya gelmedi bir şekilde. Ama oralarda müşahitlerle desteklendi. İttifak ortağı olduğumuz partilerle desteklendi.

Gerekçe değil, 'sandıklara sahip çıkılmadı' bir mazeret değil. Gerek bir ve ikinci turda olağanüstü bir gayret sarf edildi. Uzunca süre çalışmalar yapıldı ve o sandıktan vatandaşımızın iradesi atılan oylarla çıktı. Sonuçlar alındı, ıslak imzalı tutanaklarla örtüştü. Bazı illerde bazı eksiklikler olmuş olabilir. Bu sonucu değiştirecek bir oran değildi asla. İnsanın olduğu yerde eksik, hata olur. Türkiye ya da ilin sonuçlarını değiştirecek rakamlar değildi."