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Güncel

CHP'lilerden AK Parti seçim standı görevlisine çirkin saldırı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde AK Parti'nin seçim standında görevli kişinin, CHP standındaki iki kişi tarafından darbedildiği öne sürüldü.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
CHP'lilerden AK Parti seçim standı görevlisine çirkin saldırı
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İddiaya göre, Uluönder Tramvay Durağı mevkisindeki AK Parti standında görevli 20 yaşındaki A.D'ye, aynı bölgede CHP standında görevli S.Y. ve İ.K. tarafından yüksek sesten rahatsız oldukları gerekçesiyle sözlü ve fiziki saldırıda bulunuldu.

İhbarın ardından bölgeye polis ekibi yönlendirildi. Şüpheli İ.K. olay yerinde, bölgeden uzaklaşan S.Y. ise polis ekibinin çalışması sonucu yakalandı.

A.D'nin şikayetçi olması üzerine Tepebaşı Ertuğrulgazi Polis Merkezine götürülen S.Y. ve İ.K, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AK Parti Uluönder Mahalle Başkanı Erdinç Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan stant görevlisinin evinde istirahat ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun adalet ve demokrasiden bahsederken teşkilatlarına da bunu öğretmesi gerektiğini ifade eden Oğuz, saldırıyı kınayarak konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

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