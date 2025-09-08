İSTANBUL 27°C / 19°C
Güncel

CHP'lilerden Gürsel Tekin'e saldırı girişimi: İsterlerse kurşun atsınlar

CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, CHP İl Başkanlığı'na geldi. Yolun açılmasını ve binaya girmeyi bekleyen Gürsel Tekin, 'Biz bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Ben ve arkadaşlarım bütün temasları kurduk. Şikayet edenler de taraflar da CHP'li' dedi. Konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayan Tekin, 'Kayyum değiliz. İsterlerse kurşun atsınlar. Bunu yapanlar CHP'li değil. Kim olduklarını biliyorum.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ8 Eylül 2025 Pazartesi 13:34 - Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, CHP İl Başkanlığı'na geldi. Gürsel Tekin yolun açılmasını ve binaya girmeyi bekliyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptığı sırada defalarca su şişeleri fırlatıldı.

Gürsel Tekin'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Biz bu sorunun hiçbir parçasında yokuz

Ben ve arkadaşlarım bütün temasları kurduk. Şikayet edenler de taraflar da CHP'li

İl Başkanlığına gireceğim orası baba evim. Köydeki ablamı bile tehdit ettiler

İsterlerse kurşun atsınlar hiç sorun değil

Özgür Özel ne zaman isterse oturur konuşuruz

Partiyi parçalamak istiyorlar

Şu bağıranların bir tanesi CHP'li değil

Bizim ömrümüz çetelerle mücadelelerle geçti. Partiyi adliyeden çıkarmak için çalışacağız

