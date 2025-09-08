CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, CHP İl Başkanlığı'na geldi. Gürsel Tekin yolun açılmasını ve binaya girmeyi bekliyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptığı sırada defalarca su şişeleri fırlatıldı.

Gürsel Tekin'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Biz bu sorunun hiçbir parçasında yokuz

Ben ve arkadaşlarım bütün temasları kurduk. Şikayet edenler de taraflar da CHP'li

İl Başkanlığına gireceğim orası baba evim. Köydeki ablamı bile tehdit ettiler

İsterlerse kurşun atsınlar hiç sorun değil

Özgür Özel ne zaman isterse oturur konuşuruz

Partiyi parçalamak istiyorlar

Şu bağıranların bir tanesi CHP'li değil

Bizim ömrümüz çetelerle mücadelelerle geçti. Partiyi adliyeden çıkarmak için çalışacağız