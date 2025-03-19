TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdiler. Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi.

CHP'LİLERDEN TBMM'DE PROVOKASYON

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

CHP'li vekiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında "suç örgütü lideri" suçlamasıyla gözaltına alınmasını bahane ederek TBMM Genel Kurulu'nda kürsüyü işgal etti. Bu sırada konuşma yapan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdiler.

Başarır'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada CHP milletvekilleri kürsüye gelerek, zaman zaman alkışlarla ve sloganlarla Başarır'a destek verdi.

TBMM Başkanvekili Önder, Genel Kurulda çalışma düzeni kurulamadığı için birleşime ara verdi. CHP milletvekilleri verilen ara sırasında da kürsüde slogan atmayı sürdürdü.

Aranın ardından Önder, CHP milletvekillerinin kürsü işgalini sürdürmesi ve slogan atmaya devam etmeleri nedeniyle Genel Kurulda çalışma düzeni sağlanamadığı için İçtüzük'ün 68. maddesi uyarınca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Yaşanan gerginlik üzerine oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 20 dakika ara verdi. Aranın ardından AK Parti milletvekilleri genel kurul salonundan ayrıldı.

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