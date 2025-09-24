İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. İstanbul 6. İcra Müdürlüğü memurları, söz konusu durdurma kararını tebliğ etmek için kongrenin yapıldığı Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'ne geldi. Durdurma talebine rağmen CHP'liler Olağanüstü İstanbul İl Kongresi başlattı.

İKİ TARAF ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Partinin milletvekilleri, avukat ve hukukçuları tarafından karşılanan memurlar, mahkemenin durdurma kararının geçersiz olduğu öne sürülerek salona alınmadı. Bunun üzerine icra memurları tutanak tutarken, iki taraf arasında gerginlik yaşandı. İki grup arasında gerilim yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve davacı Özlem Erkan'ın avukatı olan Cevahir Kılıç, kameraların önünde kendisini içeriye almayan partililere sert sözlerle yüklendi.

FETÖ İMALI TEHDİT

Kendisini engellemeye çalışan CHP'lilere FETÖ'nün evlerin ima ederek tepki gösteren Kılıç, "Bu kongre devam ederse MYK üyelerine yönelik disiplin hapsi talep edeceğiz. Bugün burada bu kongreyi iptal edeceksiniz. yapamazsınız. Nereden geldiğinizi, ne yaptığınızı, üniversitede okurken hangi evlerde kaldığınızı söylerim." dedi.

YSK KARARINI DUYURDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, İstanbul 45. Asliye Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması isteğine ilişkin, "Başlamış olan kongre sürecinin durdurulması mümkün değildir. İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar verilmiştir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar vermişti.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine hükmeden mahkeme, şu kararları vermişti:

"8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

